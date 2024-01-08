Захарян оценил результаты «Динамо»

Воспитанник московского «Динамо», а ныне футболист испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян поделился мнением о выступлении «бело-голубых» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Ребятам из «Динамо» хотелось бы передать привет. Всем привет, слежу и буду ждать их матчи. Они хорошо идут на кубок и в чемпионате, поэтому желаю им удачи», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».

После 18 туров «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Столичный коллектив отстает о идущего первым «Краснодара» на шесть баллов.