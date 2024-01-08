Кузнецов признался, что болеет за ЦСКА из-за Федотова

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своих симпатиях к нынешнему составу «армейцев».

«Конечно, болею. И клуб родной, и знаю весь тренерский штаб во главе с Володей Федотовым, с которым мы два сезона играли за саратовский «Сокол». Как уже говорил, переживаю за людей, с которыми нас многое связывает, желаю им счастья и удачи», — приводит слова нынешнего тренера 2DROTS «Спорт-Экспресс».

Кузнецов отметил, что также переживает и за игроков команды, отдельно выделив капитана Игоря Акинфеева.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице. Отставание от третьего места составляет четыре очка.