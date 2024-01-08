Даса приедет в Москву 9 января

Защитник столичного «Динамо» Эли Даса в скором времени вернётся в Москву после восстановления от травмы.

По информации «РБ Спорт», израильский футболист принял решение приехать в столицу России во вторник, 9 января. Углублённый медицинский осмотр «бело-голубых» перед зимними сборами запланирован на 11-12 января. Сообщается, что Даса будет полностью готов принять участие в первом сборе своей команды.

Напомним, что Эли принял участие в 12 матчах «бело-голубых» в нынешнем сезоне. «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.