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Спортивный директор «Жил Висенте» назвал сумму возможной продажи Перейры в ЦСКА

08 Января 2024 • 13:32 Комментировать

Тьяго Леньо, спортивный директор «Жил Висенте», высказался о возможном переходе защитнкиа Габриэля Перейры в ЦСКА.

«Если какой-то клуб придёт и будет готов заплатить за него десять миллионов евро, то никаких проблем, у нас не останется шанса не отпустить футболиста. Однако у нас нет цели продать его сейчас, для нас более оптимален вариант с летним переходом», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Леньо отметил, что клуб не планирует продажу своего футболиста зимой, заявив, что претендентам на игрока нет смысла предлагать меньше десяти миллионов евро.

Напомним, что Перейра провёл 16 матчей, став автором одного забитого мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в два с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Жил Висенте Габриэль Перейра трансферы футбола - зима 2024 Тьяго Леньо ещё теги
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