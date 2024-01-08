Стала известна дата старта следующего сезона РПЛ

Объявлена дата старта следующего сезона Российской премьер-лиги. Как информируют журналисты «РИА Новости», игровая кампания-2024/2025 начнется 19 июля.

Первая половина сезона чемпионата России завершится 15 декабря 2024 года. Проведение финала Кубка страны запланировано на 2 июня. Новый сезон турнира собираются начать 23 июля.

Напомним, что в настоящий момент в Премьер-лиге зимний перерыв. После 18 проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 38 очками, на второй строчке находится петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).