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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна дата старта следующего сезона РПЛ

08 Января 2024 • 13:25 Комментировать (1)

Объявлена дата старта следующего сезона Российской премьер-лиги. Как информируют журналисты «РИА Новости», игровая кампания-2024/2025 начнется 19 июля.

Первая половина сезона чемпионата России завершится 15 декабря 2024 года. Проведение финала Кубка страны запланировано на 2 июня. Новый сезон турнира собираются начать 23 июля.

Напомним, что в настоящий момент в Премьер-лиге зимний перерыв. После 18 проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 38 очками, на второй строчке находится петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).

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РПЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
08 Января 2024 в 13:34
ай, ежеля хочешь насмешиць хфуцбольнова боженьку, расскажи ему а сваих планах.. А-ха-ха-ха! )))
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