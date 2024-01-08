Тарасов рассказал, как встретил Новый год

Экс-полузащитник национальной сборной России, казанского «Рубина» и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поведал о том, как встретил Новый год.

«Как всегда, семейные традиции. Я всегда дома встречал Новый год, ещё с родителями. Никуда никогда не ездил. Это семейный праздник, новогодний стол, ёлка, подарки после 12. Традициям не изменяю», - рассказал хавбек на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Последним клубом в карьере Тарасова был «Велес». За сборную России Дмитрий сыграл восемь поединков и отметился одним забитым мячом.

Тарасов: «Локомотив» всегда борется за самые высокие позиции»