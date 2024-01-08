Нигматуллин высказался о своей игре в «Пари НН»

Страж ворот «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался касательно своей игры в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Мне очень приятно, что меня считают одним из лучших вратарей первой части сезона РПЛ. Я для этого стараюсь, тренируюсь и показываю свои лучшие качества, чтобы смогли меня оценивать», - передает слова голкипера Metaratings.ru.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Нигматуллин провел 17 поединков, в которых пропустил 15 мячей. В семи встречах Артур сохранил свои владения на замке.

На зимний перерыв «Пари НН» ушел на девятом месте в турнирной таблице.