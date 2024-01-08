Мостовой: «Зенит» делает всё, чтобы не потерять чемпионство»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой поделился мнением о трансферах петербургского «Зенита».

«Неудивительно, что «Зенит» начинает скупать футболистов. Они делают все, чтобы не потерять чемпионство. Думаю, весной «Зенит» будет другим - выглядеть иначе, увереннее», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

После первой половины сезона петербургский коллектив занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов и отстают от идущего первым «Краснодара» на два очка. Матч Премьер-лиги возобновятся в начале марта.