«Локомотив» обратился к Евсееву

Сегодня, 8 января, день рождения отмечает бывший футболист московского «Локомотива» Вадим Евсеев. Пресс-служба «железнодорожников» поздравила легенду клуба с 48-летием.

«Сегодня исполняется 48 лет легендарному защитнику «Локо» Вадиму Евсееву. Поздравляем Вадима Валентиновича, желаем крепкого здоровья и успехов в тренерской карьере!» - говорится в телеграм-канале «железнодорожников».

Стоит отметить, что в настоящий момент Евсеев занимает пост главного тренера краснодарской «Кубани». Под его руководством команда располагается лишь на 15-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.