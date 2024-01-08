Булыкин оценил трансфер Салтыкова в «Локомотив»

Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о трансфере форварда самарских «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в столичный «Локомотив».

«Я бы уже сейчас попробовал его в «Локомотиве», и уже сейчас Салтыков пригодился бы. Но, видать, есть какие-то договорённости. Он проявит себя в «Локомотиве» в следующем сезоне», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

Напомним, что Салтыков будет выступать на правах аренды за «Крылья Советов» до конца сезона.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний игрок провел 17 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.