Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин оценил трансфер Салтыкова в «Локомотив»

08 Января 2024 • 12:03 Комментировать

Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о трансфере форварда самарских «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в столичный «Локомотив».

«Я бы уже сейчас попробовал его в «Локомотиве», и уже сейчас Салтыков пригодился бы. Но, видать, есть какие-то договорённости. Он проявит себя в «Локомотиве» в следующем сезоне», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

Напомним, что Салтыков будет выступать на правах аренды за «Крылья Советов» до конца сезона.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний игрок провел 17 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Никита Салтыков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 54
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 18
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии 8
Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
13:06 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о восстановлении Муро
13:00 · Россия. Премьер-лига
Тарасов рассказал, как встретил Новый год
12:53 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Зорин может перейти в «Черноморец»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин высказался о своей игре в «Пари НН»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Зенит» делает всё, чтобы не потерять чемпионство»
12:36 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Роши сообщили, что по игроку ЦСКА нет предложений от других клубов
12:10 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» обратился к Евсееву
12:05 · Россия. Премьер-лига
Зырянов: «Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему нельзя ждать осечки «Зенита»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил трансфер Салтыкова в «Локомотив»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Желаю российскому футболу вернуться на международную арену»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская - о Миранчуке: «Сейчас Гасперини видит его талант»
11:33 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о подписании экс-игрока «Реала»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году
11:26 · Россия. Премьер-лига
Таранов высказался о трансфере Салтыкова в «Локомотив»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Кастаньо перешёл в «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем