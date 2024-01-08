Смородская - о Миранчуке: «Сейчас Гасперини видит его талант»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Все более-менее наладилось. У него все будет хорошо. Он действительно очень талантливый футболист, который из ничего может сделать гол. Думаю, сейчас Гасперини видит его талант», - передает слова Смородской «Спорт-Экспресс».

В недавнем поединке чемпионата Италии против столичной «Ромы» Миранчук отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне российский полузащитник сыграл 15 матчей за коллектив из Бергамо. Алексей отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.