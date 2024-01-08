В «Урале» высказались о подписании экс-игрока «Реала»

Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского «Урала», поделился мыслями относительно возможного подписания бывшего полузащитника мадридского «Реала» и сборной России Дениса Черышева.

«Знаем о желании Дениса Черышева вернуться в Россию, но пока «Урал» даже не рассматривал этого футболиста», - передает слова руководителя издание Sport24.

Напомним, что в настоящий момент 32-летний российский хавбек выступает за «Венецию» в Серии Б. Срок действующего трудового соглашения между Черышевым и итальянским клубом истекает летом текущего года.