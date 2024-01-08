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Таранов высказался о трансфере Салтыкова в «Локомотив»

08 Января 2024 • 11:26 Комментировать

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов прокомментировал информацию о трансфере форварда Никиты Салтыкова в московский «Локомотив».

«Значительная потеря для «Крыльев», он был основным игроком состава. Сложно говорить, насколько это хорошее усиление для «Локомотива», потому что неизвестно, как он адаптируется», - приводятся слова Таранова на страницах «Чемпионата».

В сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 21 поединке. Салтыков записал на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.

По итогам 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ, а «Крылья» - шестое.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Иван Таранов Никита Салтыков ещё теги
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