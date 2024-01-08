Стало известно, почему Кастаньо перешёл в «Краснодар»

Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, высказался о переходе своего клиента в клуб РПЛ.

«Мы выбрали «Краснодар», потому что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. «Краснодар» - один из лучших клубов в России, лидер, поэтому здесь он сможет расти как игрок», - передает слова Оларте Sport24.

Напомним, что трансфер Кастаньо был оформлен на прошлой неделе. До переезда в Краснодар футболист защищал цвета мексиканского клуба «Крус Асуль».

По итогам 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.