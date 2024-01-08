Бабич рассказал, как проводит зимний отпуск

Сербский защитник Срджан Бабич, который выступает в РПЛ за московский «Спартак», поведал о том, как проводит зимний отпуск.

«Я и мои родные собираемся возле елки. Все праздничные традиции соблюдаются до мелких деталей. Мы радуемся, когда проводим время вместе. Сейчас меня ждет подготовка к возобновлению тренировочного процесса», - передает слова защитника «красно-белых» MaxBetSport.

В первой половине сезона чемпионата России 27-летний футболист провел десять матчей, отметившись одним забитым мячом. По итогам 18 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.