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Агент Роналдо: «Посетим Ростов, чтобы осмотреть город и убедиться, что игрок будет в безопасности»

08 Января 2024 • 10:41 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Левски» Роналдо, который в скором времени должен подписать контракт с «Ростовом», сообщил, что они вместе с игроком посетят Ростов-на-Дону в начале текущей недели.

«Роналдо с нетерпением ждёт нового вызова и уверен в своих силах. Ростов мы посетим с 8 по 10 января, чтобы осмотреть город и убедиться, что Роналдо и его семья будут в безопасности», — цитирует Гранхи «РБ Спорт».

В текущем сезоне Роналдо провёл за «Левски» 25 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Матчи чемпионата России возобновятся в начала марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Ростов Левски Жулио Сезар Гранха ещё теги

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