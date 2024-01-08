Игрок «Спартака» Бабич назвал главного фаворита Евро-2024

Защитник московского «Спартака» и национальной команды Сербии Срджан Бабич рассказал, какую сборную считает фаворитом предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Я считаю, что главным фаворитом турнира является сборная Англии. Этой команде не повезло в прошлом розыгрыше чемпионата Европы, но за эти два года они показали серьезный прогресс. Для нас это большая мотивация, ведь будем соперничать с сильнейшими. Мы приложим все усилия, чтобы показать хороший результат», - передает слова Бабича MaxBetSport.

Напомним, что на групповой стадии чемпионата Европы сборная Сербии сыграет против Англии, Словении и Дании.