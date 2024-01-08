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Гайч рассказал об интересе двух известных клубов

08 Января 2024 • 09:20 Комментировать

Нападающий Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, высказался касательно интереса к нему со стороны турецкий грандов – «Галатасарая» и «Бешикташа».

«Подтверждаю, что интерес ко мне проявлял «Галатасарай». Но это было еще тогда, когда я выступал в чемпионате Аргентины. Когда же я играл за «Беневенто», тогда появился интерес от «Бешикташа», - передает слова аргентинского футболиста Spor Arena.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард выступает на правах аренды за «Ризеспор». Адольфо принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет девять забитых мячей.

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Галатасарай ЦСКА Москва Бешикташ Адольфо Гайч ещё теги
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