Губерниев: «Возвращения российского футбола на международную арену не будет»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах российского футбола в новом году.

«Российский футбол ждут игры внутри России, никакого возвращения на международную арену не будет. Нужно с этим смириться и продолжать развиваться, играть и не опускать руки», - передает слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены совместным решением ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском поединке национальная команда на своем поле разгромно победила кубинскую сборную со счетом 8:0.