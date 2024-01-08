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Губерниев: «Возвращения российского футбола на международную арену не будет»

08 Января 2024 • 08:26 Комментировать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах российского футбола в новом году.

«Российский футбол ждут игры внутри России, никакого возвращения на международную арену не будет. Нужно с этим смириться и продолжать развиваться, играть и не опускать руки», - передает слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены совместным решением ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском поединке национальная команда на своем поле разгромно победила кубинскую сборную со счетом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев
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