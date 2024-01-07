В «Факеле» подтвердили переговоры по Мелёшину

В воронежском «Факеле» подтвердили факт того, что ведут со «Спартаком» переговоры по резервному нападающему «красно-белых» Павлу Мелёшину.

«Мелёшин нам интересен. Посмотрим, как сложатся переговоры дальше», - сказал «Спорт-Экспрессу» Кирилл котов, спортивный директор «огнеопасных».

В этом сезоне Мелешин сыграл за «Спартак» всего восемь матчей во всех турнирах, в них он забил гол один раз – в рамках Кубка России. Нападающему всего 19 лет.

Ранее нашему сетевому изданию стало известно, что в шорт-листе «Спартака» оказался нападающий одного из топ-клубов Португалии.