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Орещук: Российским тренерам не доверяют

07 Января 2024 • 23:31 Комментировать

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об уровне молодых российских футболистов и отечественных тренеров.

«С чего вы взяли, что у нас есть кризис тренерской школы? Что Абаскаль показывает, какие-то сумасшедшие результаты? Любого иностранца давайте возьмём. Просто нашим не доверяют. С чем это связано, мне тяжело сказать», – приводит слова специалиста Metaratings.ru

Также Орещук выразил мнение, что на развитие молодых футболистов влияет уровень конкуренции в клубах, отметив, что талантливые игроки способны пробиться на высокий уровень в любой ситуации.

С февраля 2022 года все российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук
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