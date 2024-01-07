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Один из форвардов «Факела» не поедет на сборы и будет искать новую команду

07 Января 2024 • 23:04 Комментировать

Один из нападающих воронежского «Факела», форвард Александр Долгов будет искать себе новую команду для продолжения карьеры. Как сказал спортивный директор воронежцев Кирилл Котов, форвард не поедет на сборы с клубом.

«Во второй части сезона мы на него не рассчитываем», - говорит функционер «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Долгов пополнил «Факел» летом 2023 года, ранее он выступал за вылетевшие в дивизион ниже из РПЛ «Химки». За 15 официальных матчей в первой части сезона футболист отличился всего одним забитым голом. Любопытно, что Долгов является уроженцем Воронежа, но обучался футболу в академии столичного «Локомотива».

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Факел Кирилл Котов Александр Долгов ещё теги
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