Один из форвардов «Факела» не поедет на сборы и будет искать новую команду

Один из нападающих воронежского «Факела», форвард Александр Долгов будет искать себе новую команду для продолжения карьеры. Как сказал спортивный директор воронежцев Кирилл Котов, форвард не поедет на сборы с клубом.

«Во второй части сезона мы на него не рассчитываем», - говорит функционер «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Долгов пополнил «Факел» летом 2023 года, ранее он выступал за вылетевшие в дивизион ниже из РПЛ «Химки». За 15 официальных матчей в первой части сезона футболист отличился всего одним забитым голом. Любопытно, что Долгов является уроженцем Воронежа, но обучался футболу в академии столичного «Локомотива».