Миранчук оформил ассист на седьмой минуте матча с «Ромой»

И он снова отличается голевым действием. Российский полузащитник Алексей Миранчук почти на самом старте матча «Аталанты» на выезде против «Ромы» оформил голевую передачу. Случилось это на седьмой минуте встречи Серии А, а забил с навеса Алексея Тён Копмейнерс.

Таким образом, бергамаски открыли счёт и лидируют – 1:0. Напомним, что в последних двух матчах за «Аталанту» у россиянина три голевых действия – гол и два голевых паса.

Следить за событиями игры «Рома» - «Аталанта» в текстовой трансляции можно на нашем портале. В самом разгаре первый тайм интригующей встречи!