Глушаков может уйти из костромского «Спартака» в более высокий дивизион

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков может перебраться из своего клуба в более высокий дивизион. Об этом сообщила замгендира по вопросам PR и работы с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина.

«С Денисом у нас особенные условия. Сейчас мы на стадии обсуждаем сотрудничество. Сборы пока он не проходит. Вроде как у него хорошее предложение от клубов из более высокого дивизиона, пока без конкретики», - говорит Трошкина порталу Sport24.

Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы в свои 36 лет 20 сентября. За это время Денис сыграл в семи матчах и оформил одну голевую передачу.