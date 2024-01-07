Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков может уйти из костромского «Спартака» в более высокий дивизион

07 Января 2024 • 22:52 Комментировать

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков может перебраться из своего клуба в более высокий дивизион. Об этом сообщила замгендира по вопросам PR и работы с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина.

«С Денисом у нас особенные условия. Сейчас мы на стадии обсуждаем сотрудничество. Сборы пока он не проходит. Вроде как у него хорошее предложение от клубов из более высокого дивизиона, пока без конкретики», - говорит Трошкина порталу Sport24.

Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы в свои 36 лет 20 сентября. За это время Денис сыграл в семи матчах и оформил одну голевую передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Кострома Денис Глушаков
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 39
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке» 7
​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» 6
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
07 Января
23:55 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» подтвердили переговоры по Мелёшину
23:31 · Россия. Премьер-лига
Орещук: Российским тренерам не доверяют
23:04 · Россия. Премьер-лига
Один из форвардов «Факела» не поедет на сборы и будет искать новую команду
22:58 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил ассист на седьмой минуте матча с «Ромой»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Глушаков может уйти из костромского «Спартака» в более высокий дивизион
22:44 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: ФНЛ-2 погибла со сменой систем в российском футболе
22:14 · Россия. Премьер-лига
Шапи забил команде Оздоева в чемпионате Греции
22:00 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Российский футбол постепенно засасывает болото
21:59 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сыграет против «Ромы» с первых минут
21:34 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Ишков очень неплохо заявил о себе»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Спартак» не сдался в борьбе за чемпионство
21:10 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Салтыков — умный и энергичный парень»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Два бывших зенитовца станут партнёрами по «Интернасьоналу»
20:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию о предложении по Ду Кейросу
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» получил предложение по Ду Кейросу слухи
Все новости
Рекомендуем