Дьяков: ФНЛ-2 погибла со сменой систем в российском футболе

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о проблемах низших дивизионов российского футбола.

«К сожалению, со всеми этими переходами с системы «весна-осень» на «осень-весна», ФНЛ-2 погибла. Футбол — это не только Премьер-Лига и ФНЛ-1, это и Вторая лига. Это и футбол в регионах, это и Дальний Восток. Мы видим, что у нас зоны Восток вообще нет», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

По мнению эксперта, российский футбол сейчас находится в хорошем периоде для развития клубов и игроков, выразив надежду на отсутствие деградации до возвращения в еврокубки.

Напомним, что российский футбол с февраля 2022 года отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.