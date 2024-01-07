Шапи забил команде Оздоева в чемпионате Греции

В чемпионате Греции воскресным вечером играют «Арис» и ПАОК. Объединяет эти клубы то, что представляют они довольно крупный город Греции – Салоники.

Игрок атаки «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов забил в ворота принципиального соперника. Случилось это на 46-й минуте матча, Шапи своим ударом открыл счёт поединка.

Таким образом, россиянин оформил уже свой третий гол за «Арис» в 14 встречах. Также у него в активе две голевые передачи. Выступает молодой футболист в Греции в рамках арендного соглашения между «Арисом» и «Краснодаром».

Матч в данную минуту подходит к концу, впереди «Арис» - 2:1.