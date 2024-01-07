Канчельскис: Российский футбол постепенно засасывает болото

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил уровень нынешней Российской премьер-лиги.

«Постепенно, постепенно нас засасывает болото, в котором мы сейчас находимся. Все это прекрасно понимают, только начинают кричать, что у нас все хорошо, и мы такие красавцы, прогрессивные. Есть люди, которым надо пыль в глаза пускать, они и пускают. Да, Бог с ними, время покажет, кто прав, кто виноват», – заявил Канчельскис в интервью Metaratings.ru.

По мнению эксперта, возвращение в еврокубки, ради которого придётся постараться, может помочь выбраться отечественному футболу из текущей ситуации.

Напомним, что с февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Последние пять розыгрышей РПЛ выиграл петербургский «Зенит».