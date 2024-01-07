Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: Российский футбол постепенно засасывает болото

07 Января 2024 • 22:00 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил уровень нынешней Российской премьер-лиги.

«Постепенно, постепенно нас засасывает болото, в котором мы сейчас находимся. Все это прекрасно понимают, только начинают кричать, что у нас все хорошо, и мы такие красавцы, прогрессивные. Есть люди, которым надо пыль в глаза пускать, они и пускают. Да, Бог с ними, время покажет, кто прав, кто виноват», – заявил Канчельскис в интервью Metaratings.ru.

По мнению эксперта, возвращение в еврокубки, ради которого придётся постараться, может помочь выбраться отечественному футболу из текущей ситуации.

Напомним, что с февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Последние пять розыгрышей РПЛ выиграл петербургский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Андрей Канчельскис РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 37
​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке» 7
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 6
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» 6
​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
22:14 · Россия. Премьер-лига
Шапи забил команде Оздоева в чемпионате Греции
22:00 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Российский футбол постепенно засасывает болото
21:59 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сыграет против «Ромы» с первых минут
21:34 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Ишков очень неплохо заявил о себе»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Спартак» не сдался в борьбе за чемпионство
21:10 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Салтыков — умный и энергичный парень»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Два бывших зенитовца станут партнёрами по «Интернасьоналу»
20:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию о предложении по Ду Кейросу
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» получил предложение по Ду Кейросу слухи
19:40 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Трудно было представить такую результативность в исполнении Тикнизяна»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Уход Ду Кейроса не станет потерей для «Зенита»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал пять команд, которые будут бороться за выживание в РПЛ
18:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Рахмановича подтвердил интерес к легионеру «Крыльев»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Барбоза видит в Нино возможного лидера «Зенита» 2
17:50 · Россия. Премьер-лига
Главный аутсайдер РПЛ назвал соперников на зимних сборах официально
Все новости
Рекомендуем