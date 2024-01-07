Миранчук сыграет против «Ромы» с первых минут

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт матч против римской «Ромы» в рамках Серии А с первых минут.

Напомним, что «Рома» и «Аталанта» встретятся в Риме на «Стадио Олимпико» в рамках 19 тура чемпионата страны.

Миранчук в конце 2023 года и в начале 2024 радует результативными действиями в составе бергамасков. Так, во всех турнирах у Алексея набралось уже два забитых гола и три голевые передачи. Притом, отметился голевым действием Алексей в каждом из трёх официальных турниров, в котором участвует «Аталанта».

Текстовую трансляцию матча «Рома» - «Аталанта» проведёт наш портал.