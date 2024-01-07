Московский «Спартак» намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в шорт-листе «красно-белых» оказался нападающий одного из португальских топ-клубов.

Речь идёт о форварде «Браги» Симоне Банза. Банза – 27-летний нападающий, уроженец и гражданин Франции. Также у нападающего есть гражданство ДР Конго, за национальную команду этой африканской страны он выступает на международном уровне.

Transfermarkt оценивает потенциального новичка московского клуба в 12 млн евро. В этом сезоне Банза оформил 14 голов и четыре голевые передачи в официальных матчах. Все голы он забил в рамках чемпионата Португалии.

Отметим, что в «Спартаке» играет другой представитель национальной сборной ДР Конго – Тео Бонгонда.