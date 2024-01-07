Пименов: «Ишков очень неплохо заявил о себе»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о полузащитнике екатеринбургского «Урала» Илье Ишкове.

«Я бы авансом дал немного комплиментов молодому парню из «Урала» Ишкову. По нему преждевременных выводов делать не будем, он еще в начале своего пути, но заявил о себе Илья очень неплохо», — приводит слова Пименова Legalbet.

В нынешнем сезоне 18-летний хавбек появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один голевой пас.

Контракт Ишкова с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.