Бабич: «Спартак» не сдался в борьбе за чемпионство

Центральный защитник столичного «Спартака» Срджан Бабич поделился комментарием о борьбе за золотые медали в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Зенит» доминирует на протяжении последних лет. Сейчас «Спартак» отстает от лидера на восемь очков, но мы не сдались. Интрига в борьбе за трофей продлится до конца чемпионата», — цитирует Бабича MaxBet Sport.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 13 матчах за «Спартак», в которых отметился двумя забитыми мячами.

Первую часть сезона команда Гильермо Абаскаля завершила на пятой строчке в чемпионате России, набрав 30 зачетных баллов в 18 поединках.