Наумов: «Салтыков — умный и энергичный парень»

Известный футбольный функционер Николай Наумов отреагировал на возможный переход нападающего Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист подписал трудовой договор с «железнодорожниками», но останется в Самаре до конца сезона на правах аренды.

«Считаю, что этот трансфер будет очень хорошим как для «Локомотива», так и для Салтыкова: это рост, шаг вперед. Футболист он очень хороший, молодой, умный и энергичный парень», — приводит слова Наумова Rusfootball.

Функционер признался, что ему нравится данный переход. По мнению Наумова, «Локомотив» находится на верном пути, омолаживая состав российскими игроками.

По данным СМИ, с продажи Салтыкова «Крылья Советов» заработали 300-350 тысяч евро.