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Два бывших зенитовца станут партнёрами по «Интернасьоналу»

07 Января 2024 • 21:07 Комментировать

Два бывших игрока питерского «Зенита» встретятся в «Интернасьонале» - их новом клубе.

Так, в воскресенье стало известно о том, что бывший голкипер питерцев, бразилец Иван Куарезма стал игроком этого бразильского клуба. Вратарь подписал контракт до окончания 2026 календарного года.

Ранее в его ряды вступил Роберт Ренан – защитник, у которого не задалось в этом сезоне в «Зените» под руководством Сергея Семака. В новой команде он будет играть в рамках годичной аренды.

Ренан перебрался в «Зенит» в прошлом году и пробыл в клубе почти год. Куарезма покинул «Зенит» в январе 2023 года.

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