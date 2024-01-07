Пименов: «Трудно было представить такую результативность в исполнении Тикнизяна»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием об игре защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

«Наир очень много забивает, больше всех в «Локомотиве», при этом играя не на своей родной позиции. Также много голевых передач на его счету. Трудно было представить такую результативность в его исполнении», — приводит слова Пименова Legalbet.

По мнению специалиста, Тикнизян сильно прибавил и стал показывать взрослый футбол.

В текущей кампании 24-летний игрок принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых восемь раз смог поразить ворота соперников и оформил пять ассистов.