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Тарханов: Уход Ду Кейроса не станет потерей для «Зенита»

07 Января 2024 • 19:32 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном уходе бразильского хавбека «Зенита» Ду Кейроса.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист может отправиться в аренду в «Гремио».

«Если «Зенит» его отпускает, то пусть, конечно, едет. Думаю, что потерей уход этого игрока в аренду для петербуржцев не станет. Наверное, это будет полезно и для игрока, и для «Зенита», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

В текущем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в три миллиона евро.

 

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