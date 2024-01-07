Кобелев назвал пять команд, которые будут бороться за выживание в РПЛ

Российский тренер Андрей Кобелев ответил на вопрос о том, какие клубы будут вести борьбу за выживание во второй части сезона чемпионата России.

«В принципе, уже определились несколько команд, которые будут бороться за выживание: «Сочи», «Оренбург», «Балтика», «Ахмат» и «Урал». Это пять команд, которые и будут вести борьбу в этой зоне таблицы», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Напомним, в декабре завершилась первая часть сезона РПЛ, в которой было сыграно 18 туров. В настоящий момент в зоне стыковых матчей находятся «Ахмат» (13-е место) и «Оренбург» (14-е место), а в зоне прямого вылета — «Балтика» (15-е место) и «Сочи» (16-е место).

Возобновление сезона запланировано на начало марта. Последний тур должен пройти в конце мая.