Агент Рахмановича подтвердил интерес к легионеру «Крыльев»

Боснийский нападающий самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович стал интересен другим клубам. Об этом сообщил его агент Младен Ратковица.

«Он отлично провел первую часть сезона, к нему есть интерес. Но сейчас Рахманович — игрок «Крыльев Советов». Пока рано говорить что‑то определенное», - говорит Ратковица порталу «РБ Спорт».

Рахманович выступает за «Крылья» второй год карьеры – он пополнил состав волжан в сентябре 2022 года. В текущем сезоне на счету боснийца три забитых гола и три голевые передачи в рамках 18 официальных матчей.

Действующий контракт связывает Амара с «КС» до 30 июня 2025 года.