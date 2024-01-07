Барбоза видит в Нино возможного лидера «Зенита»

В начале января питерский «Зенит» пополнил ещё один бразильский игрок. Это защитник Нино, что ранее защищал цвета «Флуминенсе» и был его капитаном. Агент Паулу Барбоза оценил этот переход.

«В случае его быстрой адаптации к российскому футболу, он принесёт «Зениту» огромную пользу, в том числе и в борьбе за чемпионство. Полагаю, в будущем он может быть одним из лидеров клуба», - говорит Барбоза для «РБ Спорт».

Нино является центральным защитником по своей позиции на футбольном поле. Контракт с питерским клубом легионер подписал до середины 2028 года. По оценкам, за новичка «Зенит» заплатил 5 млн евро.