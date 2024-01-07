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Главный аутсайдер РПЛ назвал соперников на зимних сборах официально

07 Января 2024 • 17:50 Комментировать

Футбольный клуб «Сочи», что занимает 16-е место турнирной таблицы РПЛ, объявил имена соперников на зимних сборах.

Так, южане сыграют в промежутке с 16 по 21 января со своей молодёжной командой. С 30 января по 9 февраля, на втором сборе сочинцев ожидает встреча с «Ахматом», софийской «Славией» и московским ЦСКА. А на третьем сборе, что пройдёт с 12 по 24 февраля, клуб встретится с «Нефтчи» из узбекистанского города Фергана, а также «Тюменью» и клубом РПЛ – «Факелом».

Из отпуска команда выйдет, отметим, 15 января.

Напомним, что в декабре сочинцев официально возглавил тренер из Испании Роберт Морено. Ранее он был известен по работе в «Монако» и «Гранаде».

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Сочи
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