Кузнецов: «ЦСКА нужно приобрести центрального защитника»

Экс-игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, на какие позиции «красно-синим» требуется усиление этой зимой.

«ЦСКА нужно приобрести центрального защитника, потому что выбыл Дивеев и неизвестно, когда он наберет форму», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что «армейцам» не помешал бы разноплановый и быстрый нападающий.

В 18 турах подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков и завершили первую часть сезона на восьмом месте в Российской премьер-лиге.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России ЦСКА стал обладателем серебряных медалей.