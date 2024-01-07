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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов: «ЦСКА нужно приобрести центрального защитника»

07 Января 2024 • 17:44 Комментировать

Экс-игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о том, на какие позиции «красно-синим» требуется усиление этой зимой.

«ЦСКА нужно приобрести центрального защитника, потому что выбыл Дивеев и неизвестно, когда он наберет форму», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что «армейцам» не помешал бы разноплановый и быстрый нападающий.

В 18 турах подопечные Владимира Федотова набрали 28 очков и завершили первую часть сезона на восьмом месте в Российской премьер-лиге.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России ЦСКА стал обладателем серебряных медалей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов
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