ЦСКА не получал предложений по Роше

Менеджер агентства Sferico Sports and Management, которое ведёт дела бразильского футболиста ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роша хочет покинуть ЦСКА, а клуб требует у «Трабзонспора» за его трансфер шесть миллионов евро.

«Сейчас у нас нет абсолютно никаких предложений по Виллиану Роше. И, разумеется, никакого желания покинуть ЦСКА у игрока тоже нет», — заявили Sport24 в агентстве Роши.

При этом менеджер отметил, что знает об интересе «Трабзонспора» к 28-летнему защитнику, но никаких контактов с турецкой командой не было.

Контракт Роши с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет семь миллионов евро.