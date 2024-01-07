Бышовец — о переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Есть риск, потому что не всегда удаётся реализовать свои возможности»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Ранее появилась информация, что 19-летний футболист подписал контракт со столичным клубом.

По мнению эксперта, в «Локомотиве» есть все условия для прогресса молодого Салтыкова, но для этого ему предстоит выдержать непростую конкуренцию.

«У Никиты была постоянная практика в «Крыльях», но сейчас есть риск, потому что не всегда удается реализовать свои возможности», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

В текущем сезоне Салтыков принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.

Салтыков стал игроком «Локомотива» — источник