Бышовец — о переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Есть риск, потому что не всегда удаётся реализовать свои возможности»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в «Локомотив».
Ранее появилась информация, что 19-летний футболист подписал контракт со столичным клубом.
По мнению эксперта, в «Локомотиве» есть все условия для прогресса молодого Салтыкова, но для этого ему предстоит выдержать непростую конкуренцию.
«У Никиты была постоянная практика в «Крыльях», но сейчас есть риск, потому что не всегда удается реализовать свои возможности», — цитирует Бышовца «Чемпионат».
В текущем сезоне Салтыков принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.
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