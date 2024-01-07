Сенников: «Повышение для Салтыкова было неминуемо»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о переходе нападающего Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в стан «железнодорожников».

«Повышение для Салтыкова было неминуемо, потому что он хорошо проявлял себя. Если бы Никиту не пригласил «Локомотив», то кто-то другой обратил бы на него внимание», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что для Салтыкова хороший вариант остаться в «Крыльях Советов» до конца сезона на правах аренды, ведь ему нужна практика.

Ранее стало известно, что 19-летний футболист заключил контракт с московским «Локомотивом». Сообщалось, что сумма сделки составила 300-350 тысяч евро.