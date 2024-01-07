Салтыков стал игроком «Локомотива» — источник

Нападающий Никита Салтыков пополнил состав московского «Локомотива».

Как стало известно «Чемпионату», 19-летний футболист подписал трудовой договор с «железнодорожниками». Сообщается, что до конца нынешнего сезона Салтыков останется в «Крыльях Советов» на правах аренды.

По данным источника, сумма трансфера составила 30-35 миллионов рублей (300-350 тысяч евро). При этом отмечается, что с учетом агентских выплат и подъемных переход Салтыкова обойдется «Локомотиву» в 100 миллионов рублей (1 млн евро).

В текущей кампании Салтыков появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором пяти голевых передач.