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Салтыков стал игроком «Локомотива» — источник

07 Января 2024 • 16:29 Комментировать

Нападающий Никита Салтыков пополнил состав московского «Локомотива».

Как стало известно «Чемпионату», 19-летний футболист подписал трудовой договор с «железнодорожниками». Сообщается, что до конца нынешнего сезона Салтыков останется в «Крыльях Советов» на правах аренды.

По данным источника, сумма трансфера составила 30-35 миллионов рублей (300-350 тысяч евро). При этом отмечается, что с учетом агентских выплат и подъемных переход Салтыкова обойдется «Локомотиву» в 100 миллионов рублей (1 млн евро).

В текущей кампании Салтыков появился на поле в 21 матче с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором пяти голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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