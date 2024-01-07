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Гуренко отреагировал на новость о переходе Салтыкова в «Локомотив» эксклюзив

07 Января 2024 • 17:45 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новость о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в клуб.

«Мне кажется, в атаке у «Локомотива» как раз насыщенно. Видно, появилась такая возможность приобрести хорошего футболиста. Но в атаке не самые проблемные позиции», — сказал Гуренко.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники сообщил о переходе Салтыкова в столичный клуб.

В сезоне-2023/24 Салтыков принял участие в 21 игре за «Крылья Советов» во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Сергей Гуренко РПЛ Никита Салтыков трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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