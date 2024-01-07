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Петрушин: «Не удивлён, что после серьёзной травмы Лесовой хочет поменять обстановку» эксклюзив

07 Января 2024 • 15:30 Комментировать

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних трансферных новостях «бело-голубых».

- Пишут, что Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства, поскольку в ближайшее время он может стать игроком «Маккаби». Как к этому относитесь?

- После травмы Лесовой потерял место в основе и в первой части сезона выглядел не очень хорошо. Травма серьезно на него повлияла. Поэтому я не удивлен, что он хочет поменять обстановку. Может быть, у него в Израиле получится вернуться на тот уровень, на котором он играл до травмы.

- Зачем ему израильское гражданство, как думаете?

- Не знаю, кто у него родители. Может быть, кто-то из них еврейского происхождения.

- Может ли получение израильского гражданства означать, что Лесовой хочет там остаться жить, или чисто спортивные дела?

- Трудно заглянуть в голову человека и понять, что он хочет. Думаю, сам он не станет отвечать на вопрос, хочет ли жить в Израиле или потом вернется в Россию.

- По «Динамо» Лесовой чем запомнился?

- Он мне запомнился своей игрой до травмы. До повреждения он выглядел очень прилично, был игроком стартового состава. Это легкий, техничный футболист с качественной скоростной обводкой. Но после серьезной травмы у него что-то сломалось.

- «Маккаби» - это солидный клуб. Лесовой потянет такой уровень?

- Только время это покажет. Там у него будет серьезная конкуренция, потому что клуб является одной из ведущих команд Израиля. Но если он вернется на свой прежний уровень, который у него был до травмы, то потенциал у него хороший.

- «Динамо» не очень активно на зимнем трансферном рынке. Это удивляет?

- Тут больше вопрос к тренеру. На мой взгляд, надо укреплять позиции в обороне, особенно в центральной зоне. Наверное, не помешает игрок в атаку. Есть Тюкавин и Смолов, но неплохо взять еще одного нападающего. Средняя линия достаточно мощная, и перебор был бы не очень хорошим моментом. Должна быть золотая середина.

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- Писали, что «Динамо» интересуется бразильским защитником Ричелли из «Фамаликана». Кстати, «Спартак» также им интересуется. Значит, это хороший футболист?

- Не знаю этого игрока. Но если им интересуются такие клубы, как «Спартак» и «Динамо», значит, это хороший футболист. Тем более, обе эти команды имеют проблемы с центральной зоной обороны. Тогда понятно, что «бело-голубые» нацелились на хорошего игрока.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Даниил Лесовой ещё теги
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