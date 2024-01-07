Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: Романцев — лучший российский тренер

07 Января 2024 • 15:05 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о лучшем российском тренере.

«Я считаю Олега Ивановича Романцева лучшим российским тренером из‑за его результатов. Они говорят сами за себя. После него не было ничего подобного»,— приводит слова Сёмина RT на русском.

Как отметил специалист, под руководством Романцева многие российские футболисты прогрессировали и уезжали в ведущие лиги мира. Кроме того, «Спартак» смог выиграть в Лиге чемпионов все шесть матчей в группе, такой результат практические невозможно повторить, добавил Сёмин.

Напомним, 4 января Романцеву исполнилось 70 лет. Он возглавлял «Спартак» в периоды 1989-1995 и 1997-2003.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Олег Романцев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 37
​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке» 7
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» 6
​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» 6
​Два топ-клуба АПЛ готовы побороться за Педри из «Барселоны» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
17:03 · Россия. Премьер-лига
Бышовец — о переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Есть риск, потому что не всегда удаётся реализовать свои возможности»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Повышение для Салтыкова было неминуемо»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Романцев — лучший российский тренер
14:20 · Россия. Премьер-лига
Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома
14:03 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отдать одного из своих бразильцев в аренду эксклюзив
05:40 · Россия. Премьер-лига
Масалитина удивляет гипотетический трансфер Ахметова
00:17 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко - о проблемах Промеса: «Много «Спартак» не потеряет»
06 Января
23:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Футболисты - не та публика, которая блещет разумом»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв верит в то, что увидит ЦСКА в тройке призеров в конце сезона
22:20 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Сперва надо показать себя дома, а потом уже думать о топ-5»
21:18 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке» 6
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «За медали РПЛ будут бороться 5-6 команд»
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Спартак» имеет шансы на чемпионство
19:28 · Россия. Премьер-лига
«Я иду за тобой»: Дзюба бросил вызов Глушенкову фото
18:57 · Россия. Премьер-лига
​«Санитары РПЛ»: Зарема Салихова оценила политику «Зенита»
Все новости
Рекомендуем