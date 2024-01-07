Сёмин: Романцев — лучший российский тренер

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о лучшем российском тренере.

«Я считаю Олега Ивановича Романцева лучшим российским тренером из‑за его результатов. Они говорят сами за себя. После него не было ничего подобного»,— приводит слова Сёмина RT на русском.

Как отметил специалист, под руководством Романцева многие российские футболисты прогрессировали и уезжали в ведущие лиги мира. Кроме того, «Спартак» смог выиграть в Лиге чемпионов все шесть матчей в группе, такой результат практические невозможно повторить, добавил Сёмин.

Напомним, 4 января Романцеву исполнилось 70 лет. Он возглавлял «Спартак» в периоды 1989-1995 и 1997-2003.