Ветеран «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних трансферных новостях «бело-голубых».

- Пишут, что Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства, поскольку в ближайшее время он может стать игроком «Маккаби». Как относитесь к такой новости?

- Я не знаю, для чего он это делает.

- Может, хочет остаться там жить после завершения карьеры?

- Возможно. У нас же там оставались наши ребята. Что касается его футбольный карьеры, не знаю, как гражданство Израиля может ему помочь, но раз он это делает, значит ему это нужно.

- Для «Динамо» уход Лесового - это потеря?

- Каждый тренер видит по-своему. Он видит, как футболист прогрессирует или нет. С этим тренером у Даниила не сложилось. Вообще мне Лесовой очень нравился. Он техничный, индивидуально сильный. Я люблю, когда человек умеет обыгрывать один в один.

- По игре за «Динамо» Лесовой чем запомнился?

- Его сгубила травма. После нее он не смог восстановиться. Потерял место в составе. Если он рассчитывает играть в «Маккаби», его дела с гражданством идут с ведома того клуба. Я так думаю.

- В «Маккаби» Лессовой способен заиграть?

- Мы это увидим. Время покажет.

- «Динамо» не очень активно на зимнем трансферном рынке. Это удивляет?

- Нет. Клуб хорошо поработал летом, взял хороший футболистов. Но казна-то иссякает. Видимо, сейчас нет возможности кого-то приобрести.

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- Писали, что «Динамо» интересуется бразильским защитником Ричелли из «Фамаликана». Кстати, «Спартак» также им интересуется. Значит, это хороший футболист?

- Может, и хороший, но не в каждой команде человек может заиграть. А так в идеале «Динамо» в каждой линии надо усиливаться в каждое трансферное окно. Но если нет такой возможности, значит и говорить не о чем. Если говорить об усилении обороны, защитники бывают разные. Для меня важен защитник, который может отдать первый пас, вывести нападающего один на один с вратарем первой передачей, который видит, что происходит в атакующей линии. Или надо брать защитника-разрушителя. В моем понимании игрок обороны должен быть надежным сзади и перспективным в атаке.

- В «Динамо» сейчас такие есть?

- Их не хватает всем командам. Хороший защитник пользуется спросом даже у грандов.

Елена Григорьевская