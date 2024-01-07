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Масалитина удивляет гипотетический трансфер Ахметова

07 Января 2024 • 05:40 Комментировать

Бывший форвард московских клубов «Зенит» и ЦСКА, Валерий Масалитин, прокомментировал возможный переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в питерский «Зенит».

Многие считают, что «Зенит» пытается ослабить своего прямого и главного конкурента в борьбе за очередной чемпионский титул, но у Масалитина на сей счет несколько иное мнение, потому что он не считает Ахметова ключевым «быком»:

- Он игрок ротации, а не основного состава. Если ситуация велит, он может выходить в основе, а так он только на замену выходит. Но, честно говоря, удивление вызывает этот трансфер, - цитирует слова Валерия Масалитина Rusfootball.info.


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Зенит Валерий Масалитин Ильзат Ахметов ещё теги
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