​Червиченко - о проблемах Промеса: «Много «Спартак» не потеряет»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к выступлениям Квинси Промеса - он считает, что московский клуб не сильно и потеряет, если лишится его услуг вследствие похождений. Напомним, что Промес оказался в Объединенных Арабских Эмиратах, где выяснилось, что ему грозит экстрадиция в Нидерланды, в лапы местной юстиции.

- Мне кажется, он уже не приносит столько пользы, сколько было - уже и не помню, когда это было - да, в 2016 году. За восемь лет слишком многое поменялось. К тому же, Промес стал старше. Более того - старее, - считает Червиченко, слова которого цитирует Rusfootball.info.